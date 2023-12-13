Стали известны новые детали укрывательства обвиняемой в теракте Треповой

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова пряталась в шкафу, пока ее разыскивали

Обвиняемая в терроризме россиянка Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пряталась в шкафу в квартире Дмитрия Касинцева, пока ее разыскивали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Из показаний оперативных сотрудников следует, что при первой проверке Касинцев ввел их в заблуждение и сообщил, что находится дома один. Позже оказалось, что в это время Трепова пряталась от силовиков в шкафу. Кроме того, сотрудник регионального управления ФСБ, выступивший в суде в качестве свидетеля, сообщил, что дважды заходил к укрывателю Треповой, но тот ее так и не выдал.

Взрыв в петербургском кафе, во время которого был ликвидирован военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и ранены 52 человека, произошел 2 апреля. После инцидента подозреваемая Трепова укрывалась в квартире Дмитрия Касинцева, с которым познакомилась в тот же день.