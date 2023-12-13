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11:38, 13 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно число уехавших с Украины ученых с начала СВО

С начала СВО Украину покинули около 18,5 процента ученых

Фото: Lars Kienle / Unsplash

С начала специальной военной операции (СВО) Украину покинули около 18,5 процента ученых. Об этом сообщает Humanities and Social Sciences Communications.

Уехавшие исследователи были одними из самых активных на Украине. «Однако теперь значительная часть из них работает по ненадежным контрактам в принимающих их учреждениях», — говорится в сообщении.

Стало известно, что только часть из общего числа контрактов рассчитана на срок больше года, а долгосрочные контракты заключили 14 процентов эмигрантов.

В исследовании отмечается, что многие оставшиеся на Украине ученые оставили свои научные работы, а у остальных наблюдается заметное сокращение времени на исследования.

Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские чиновники опасаются, что страна навсегда потеряла часть людей, уехавших в западные страны на фоне СВО.

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      Алевтина Запольская
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