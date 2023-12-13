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08:25, 13 декабря 2023Культура

Стало известно о намерении Пугачевой переехать с семьей в Лондон

KP.ru: Алла Пугачева c семьей переедет в Лондон после новогодних праздников

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева планирует переехать вместе с семьей в Лондон после новогодних праздников. Об этом стало известно газете KP.ru.

Сейчас артистка живет на Кипре, однако, по словам ее друзей, местный климат негативно сказывается на ее здоровье. В частности, певица жалуется на проблемы с сердцем. По данным издания, это стало одной из причин для переезда. Кроме того, исполнительница хочет, чтобы ее дети получили образование в столице Великобритании.

Уточняется, что поменять место жительство Пугачева решила в начале ноября, а в конце месяца она отправилась в Лондон, где выбирала дом. «Алла нам сказала: они с Максимом [Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов)] хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — рассказал друг певицы.

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      Марина Совина
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