Стало известно о намерении Пугачевой переехать с семьей в Лондон

KP.ru: Алла Пугачева c семьей переедет в Лондон после новогодних праздников

Певица Алла Пугачева планирует переехать вместе с семьей в Лондон после новогодних праздников. Об этом стало известно газете KP.ru.

Сейчас артистка живет на Кипре, однако, по словам ее друзей, местный климат негативно сказывается на ее здоровье. В частности, певица жалуется на проблемы с сердцем. По данным издания, это стало одной из причин для переезда. Кроме того, исполнительница хочет, чтобы ее дети получили образование в столице Великобритании.

Уточняется, что поменять место жительство Пугачева решила в начале ноября, а в конце месяца она отправилась в Лондон, где выбирала дом. «Алла нам сказала: они с Максимом [Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов)] хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — рассказал друг певицы.

