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09:15, 13 декабря 2023Россия

Стало известно о распространении скрытой пневмонии среди московских школьников

Mash: массовые заболевания скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве и Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, после распространения заболевания большинство мест в больницах занимают именно дети. Практически у всех несовершеннолетних медики регистрировали температуру под 40.

Как утверждает Mash, в каждом из случаев противовирусные, антибиотики и жаропонижающие не помогают выздороветь. Зачастую температура держится шесть дней, далее ребенок либо здоров, либо у него скрытая пневмония. У около 60 процентов переболевших врачи нашли узелки в легких.

Сейчас на больничном в столичных образовательных учреждениях примерно половина ребят, выяснило издание. Представители Депздрава Москвы ситуацию пока не комментировали.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

На данный в момент в Москве от гриппа привиты 7 675 884 человека, включая 1 321 143 детей, что составляет 60,7 процента населения города.

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      Анна Щербакова
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