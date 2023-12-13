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13:50, 13 декабря 2023Ценности

Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского экс-депутата Госдумы

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американского актера Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Подробности их отношений публикует Daily Mail.

Знаменитость заметили с 36-летней Эльсиной Хайровой на вечеринке в Лондоне. По словам инсайдеров, после окончания мероприятия пара покинула место проведения вместе. «Они были неразлучны, выглядели как влюбленные в друг друга люди. Кажется, Круз был одержим ею», — рассказали анонимные источники.

При этом ни Хайрова, ни Круз никак не комментировали слухи об их предполагаемом романе.

В июле 2022 года Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за его роль в фильме «Топ Ган: Мэверик». Актер назвал коллегу неуместным и отметил, что Круз играет одного и того же персонажа на протяжении многих лет: «Для меня это ни хрена не значит. Этот парень уже 35 лет играет одну и ту же роль. Я такое не уважаю».

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      Карина Черных
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