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Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за его роль в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за роль в «Топ Гане» и заявил о неуважении к нему
Микки Рурк

Микки Рурк. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Американский актер и сценарист Микки Рурк раскритиковал своего коллегу Тома Круза за роль в фильме «Топ Ган: Мэверик». Об этом сообщает The Independent.

Рурк давал интервью телеведущему Пирсу Моргану, который поинтересовался, что артист думает о фильме «Топ Ган: Мэверик», который вышел в мае этого года и побил рекорды по кассовым сборам, собрав в прокате свыше одного миллиарда долларов. Картина стала продолжением оригинального «Топ Гана», вышедшего в 1986 году. В обеих частях главную роль исполнил Том Круз.

Актер назвал коллегу неуместным и отметил, что Круз играет одного и того же персонажа на протяжении многих лет: «Для меня это ни хрена не значит. Этот парень уже 35 лет играет одну и ту же роль. Я такое не уважаю».

Артист добавил, что для него деньги и власть не имеют значения, а также заявил, что большее влияние на него оказывали работы Аль Пачино, Криса Уокена, Роберта Де Ниро и Ричарда Харриса — кинодеятелей, на которых он стремится быть похожим.

На вопрос о том, считает ли он Круза хорошим актером, артист ответил: «Думаю, в моем мире он не имеет значения».

Ранее Крис Хемсворт рассказал о претендовавшем на его роль в «Торе» брате. Артист вспомнил, что его родственник мог сыграть бога грома и почти получил эту роль. Однако продюсеры франшизы посчитали его слишком молодым и узнали, что у Лиама есть старший брат.

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Анастасия Астахова
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