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15:08, 13 декабря 2023Культура

У звезды фильма «Вертикаль» случился сердечный приступ

У звезды фильма «Вертикаль» Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У народной артистки РСФСР и звезды фильма «Вертикаль» Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 84-летней актрисе стало плохо дома во вторник, 12 декабря. У нее начались перепады давления, затрудненное дыхание и давящие боли в груди. Родственники звезды советского кино вызвали ей скорую помощь. Прибывшим медикам удалось стабилизировать состояние артистки и оказать ей своевременную помощь.

Врачи выявили у пациентки нарушение сердечного ритма. От госпитализации актриса отказалась.

В фильмографии Лужиной более 60 проектов, в числе которых фильмы «Вертикаль», «На семи ветрах», «Тишина», «Так начиналась легенда», «Небо со мной» и многие другие.

Среди наград актрисы — медаль «За трудовое отличие» и орден Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Звезда советского кино с 2003 года является членом партии «Единая Россия».

Ранее стало известно местонахождение композитора Александры Пахмутовой после госпитализации.

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      Анастасия Астахова
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