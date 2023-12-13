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11:01, 13 декабря 2023Силовые структуры

В Алании ФСБ задержала украинца за шпионаж в пользу ВСУ

В Алании ФСБ задержала украинца, шпионившего за военной техникой ВС РФ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Алании сотрудники ФСБ задержали 34-летнего гражданина Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным ведомства, мужчина передавал Вооруженным силам Украины информацию о местоположении и маршрутах передвижения российской военной техники в зоне проведения специальной военной операции: он делал фотографии, снимал видео и узнавал направления географических координат.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции и ОМОНа задержали участника запрещенного в России легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Екатерина Кашурникова
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