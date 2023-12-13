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13:24, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Польшу в подготовке терактов в стране

КГБ Белоруссии сообщило о планах 7 групп в Польше по захвату объектов в стране

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники семи незаконных формирований в Польше готовят теракты в стране. Его слова приводит БелТА в Telegram.

По его словам, наиболее агрессивная из структур тренируется в Белостоке, на улице кардинала Вышинского. Ею руководит белорусский гражданин Асадулаев, который сбежал за границу и прячется под псевдонимом «Шляхтич». Тертель заверил, что ведомству известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность группировок.

«Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года», — заявил он.

Также Тертель рассказал, что спецслужбы Украины дистанционно завербовали белорусского гражданина, обвиняемого в организации теракта на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. По его словам, речь идет о жителе Витебского региона, который ранее работал в «Нафтане» и был уволен в 2020 году за причастность к экстремистской деятельности.

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