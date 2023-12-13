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09:13, 13 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об активизации ВСУ на донецком направлении

Марочко: ВСУ активизировались на донецком направлении, невзирая на погоду

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на донецком направлении, невзирая на погодные условия. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские формирования продолжают наращивать силы и средства и увеличивают количество контратак в районе Артемовска.

«За последнее время количество атак увеличилось втрое. На западе самым активным участком остается Артемовское, на юго-западе Клещеевка — Курдюмовка», — сообщил Марочко.

Ранее, 12 декабря, глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска поступательно продвигаются. По его словам, значительное продвижение зафиксировано северо-восточнее села Новопокровка.

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      Алевтина Запольская
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