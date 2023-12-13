В мире захотели отказаться от ископаемого топлива

На COP28 одобрили соглашение об отходе от ископаемого топлива к 2050 году

На климатическом саммите в Дубае (COP28) приняли соглашение об отказе от ископаемого топлива к 2050 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно принятому документу, страны договорились быстро и организованно отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах. Также участники саммита должны внести вклад в усилия по переходу на зеленые технологии.

Согласно Парижскому соглашению, страны обязаны удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. К 2050 году планируется выйти на нулевой уровень выброса парниковых газов. Председатель COP28 султан Ахмед аль-Джабер заявил, что на саммите был разработан надежный план действий, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры.

Как отмечает агентство, соглашение оказалось первым документом, где говорится об отказе от основы существования мировой экономики — нефти и газа.

В тексте также перечислены меры, призванные сократить наносимый планете вред. Например, необходимо втрое увеличить мощность возобновляемой энергетики, а также удвоить глобальные среднегодовые темпы улучшения энергоэффективности к 2030 году.

Ранее глава российской делегации на COP28 Руслан Эдельгериев заявил, что страна собирается достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.