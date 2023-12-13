В Москве 79-летнюю пенсионерку задержали за кражу iPhone

79-летняя москвичка в автобусе вытащила iPhone 12 у пенсионерки и была задержана

В Москве 79-летняя женщина во время поездки в автобусе вытащила iPhone 12 у пенсионерки и была задержана. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, в полицию обратилась 70-летняя жительница столицы. Она рассказала, что лишилась телефона стоимостью 70 тысяч рублей после поездки в общественном транспорте.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и вскоре выяснили, что главным подозреваемым в краже является другая пенсионерка.

По версии следствия, 79-летняя москвичка незаметно вытащила гаджет у другой пассажирки во время поездки в автобусе. Ее задержали. Пенсионерке предъявили обвинение по статье о краже.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге два мигранта в состоянии алкогольного опьянения напали на 84-летнюю пенсионерку. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже, иностранцев поместили в изолятор временного содержания.