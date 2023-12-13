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20:23, 13 декабря 2023Мир

В Польше указали на пропасть между Венгрией и ЕС по Украине

Премьер Польши Туск указал на пропасть между Венгрией и ЕС по теме Украины

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza / Reuters

Расхождения Венгрии и других стран Европейского союза (ЕС) по теме Украины — пропасть, на это указал новый премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит РИА Новости.

«Это действительно пропасть», — сказал политик в ответ на вопрос, как можно соединить 26 стран ЕС и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, нужен новый ключ, чтобы убедить Орбана, необычайно прагматичного политика. Туск также считает, что имеет серьезные аргументы в переговорах на тему Украины, но он также не уверен, что является человеком, которого Орбан послушает охотнее всего.

Утром 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии «Гражданская платформа», был поддержан 248 депутатами.

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      Виктория Кондратьева
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