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17:49, 13 декабря 2023Мир

В Польше уволили руководителей всех спецслужб

Новый премьер Польши Туск уволил руководителей всех спецслужб

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Руководители всех спецслужб Польши покинули должности по решению нового премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает Zet.

Профильная комиссия польского Сейма по предложению Туска отправила в отставку глав всех спецслужб. Решением парламента покинули должность руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, а также Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Утром 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии «Гражданская платформа», был поддержан 248 депутатами. 201 парламентарий проголосовал против.

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      Юрий Леонов
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