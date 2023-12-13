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18:09, 13 декабря 2023Экономика

В России изменятся правила погашения кредитов

Совет Федерации одобрил изменение порядка выплат при погашении кредита
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил изменение правил погашения кредитов, корректирующее очередность погашения платежей по кредиту в случае недостаточности средств у заемщика. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый закон позволит заемщикам выплачивать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки, тогда как согласно действующим правилам ее нужно было гасить сразу после задолженности по процентам и основному долгу.

Также документ, который, как ожидается, вступит в силу с 1 июля 2024 года, направлен на предотвращение навязывания кредитором услуги страхования при ипотеке. Теперь у заемщика появится возможность отказаться от предложенной банком страховки. В этом случае кредитор сможет увеличить процентную ставку по выданному кредиту, опираясь на прописанную в договоре возможность. Сделать это он сможет, если заемщик не застрахуется в течение календарного месяца.

Ранее в Госдуме предложили начать гасить кредиты малоимущих россиян за счет банков. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался за то, чтобы обязать кредитные организации направлять на погашение задолженности таких категорий граждан пять процентов от размера годовой прибыли.

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      Дмитрий Воронин
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