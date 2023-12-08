Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:09, 8 декабря 2023Экономика

Гасить кредиты малоимущих россиян предложили за счет прибыли банков

В Госдуме предложили гасить кредиты малоимущих россиян за счет прибыли банков

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков. Об этом пишут ознакомившиеся с посланием журналисты газеты «Ведомости». Пост с его упоминанием политик также разместил в Telegram.

Речь в письме, посвященном снижению задолженности россиян перед банками, идет о предложении обязать кредитные организации направлять на погашение задолженности некоторых категорий граждан пять процентов от размера своей годовой прибыли. Расходовать предлагается не более шестисот тысяч рублей на каждого заемщика, оказавшегося в трудном жизненном положении и нуждающегося в материальной поддержке.

Воспользоваться такой возможностью, считает Миронов, должны будут граждане с детьми, с низкими доходами, пострадавшие от стихийных бедствий или военных действий, потерявшие работу или ставшие жертвой мошенничества, грабежа или кражи.

Материалы по теме:
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023
В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?
В России пересмотрят тарифы на электричество для населения.Кто станет платить больше?
2 ноября 2023

По мнению автора инициативы, для этого среднедушевой доход семьи таких граждан должен составлять менее полутора региональных прожиточных минимумов. На этих же условиях предлагается освободить от обязанности гасить кредит родственников умершего заемщика, приводит РИА Новости комментарий Миронова.

Ранее Центробанк повысил оценку прибыли банковского сектора страны по итогам 2023 года до 3,2-3,4 триллиона рублей, а по итогам января-октября российские банки уже заработали 2,6 триллиона. По состоянию на сентябрь текущего года суммарная задолженность россиян перед банками составила 30,22 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

      Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

      В России резко подорожали стройматериалы

      Песков заявил о планах Путина приехать на первый с начала СВО съезд единороссов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости