Гасить кредиты малоимущих россиян предложили за счет прибыли банков

В Госдуме предложили гасить кредиты малоимущих россиян за счет прибыли банков

Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков. Об этом пишут ознакомившиеся с посланием журналисты газеты «Ведомости». Пост с его упоминанием политик также разместил в Telegram.

Речь в письме, посвященном снижению задолженности россиян перед банками, идет о предложении обязать кредитные организации направлять на погашение задолженности некоторых категорий граждан пять процентов от размера своей годовой прибыли. Расходовать предлагается не более шестисот тысяч рублей на каждого заемщика, оказавшегося в трудном жизненном положении и нуждающегося в материальной поддержке.

Воспользоваться такой возможностью, считает Миронов, должны будут граждане с детьми, с низкими доходами, пострадавшие от стихийных бедствий или военных действий, потерявшие работу или ставшие жертвой мошенничества, грабежа или кражи.

По мнению автора инициативы, для этого среднедушевой доход семьи таких граждан должен составлять менее полутора региональных прожиточных минимумов. На этих же условиях предлагается освободить от обязанности гасить кредит родственников умершего заемщика, приводит РИА Новости комментарий Миронова.

Ранее Центробанк повысил оценку прибыли банковского сектора страны по итогам 2023 года до 3,2-3,4 триллиона рублей, а по итогам января-октября российские банки уже заработали 2,6 триллиона. По состоянию на сентябрь текущего года суммарная задолженность россиян перед банками составила 30,22 триллиона рублей.

