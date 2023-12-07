ЦБ повысил прогноз по рекордной прибыли российских банков

ЦБ РФ: прибыль российских банков в 2023 году составит 3,2-3,4 триллиона рублей

Банк России повысил оценку прибыли банковского сектора страны по итогам 2023 года до 3,2-3,4 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.

Отмечается, что совокупный доход будет ниже, поскольку часть убытка от переоценки ценных бумаг (0,4 триллиона за 10 месяцев 2023 года) банки отразили в капитале. В предыдущем обзоре ЦБ прогнозировал прибыль банков в 2023 году на уровне 2,4-2,9 триллиона рублей.

По новым данным, за девять месяцев текущего года их прибыль уже составила 2,6 триллиона рублей. Скорректировался также и прогноз на 2024 год, согласно которому банки заработают 2,1-2,6 триллиона рублей, а не 1,8-2,3 триллиона, как предполагалось ранее.

Предыдущий максимум прибыли российского банковского сектора был достигнут на отметке в 2,37 триллиона в 2021 году. Уже в сентябре из данных Аналитического кредитного рейтингового агентства следовало, что чистая прибыль кредитных организаций страны в этом году составит не менее 2,6 триллиона. Десятикратное в сравнении с данными прошлого года увеличение показателя в том числе привело к призывам «умерить пыл» российских банков. По словам сенатора Анатолия Артамонова, объем их прибыли практически совпал с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение в 2024 году.