Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:28, 13 декабря 2023Среда обитания

В России решили наказывать нечестных коммунальщиков

В Госдуме захотели наказать учредителей недобросовестных УК

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о защите жильцов от недобросовестных учредителей управляющих компаний (УК). О том, что в России захотели наказывать нечестных коммунальщиков, сообщает газета «Аргументы и факты».

Речь идет об учредителях УК, которые становятся банкротами из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Зачастую во время процедуры банкротства такие компании используют не по назначению средства, которые получают от собственников в качестве платы за ЖКУ. В том числе перестают осуществляться расчеты за коммунальные ресурсы, а работы по содержанию и ремонту домов выполняются только «на бумаге». После того как УК официально становится банкротом, ее учредители создают новые малоэффективные организации, которые идут по тому же пути.

Новый законопроект предполагает, что теперь в реестр дисквалифицированных лиц будут вносить не только руководителя УК, но и ее создателя. Благодаря этому решению недобросовестный учредитель не сможет занять должность в других компаниях или создать собственную, пока не будет исключен из реестра.

Ранее россиянам назвали признаки обмана со стороны управляющей компании.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В России конфисковали имущество спонсоров ВСУ. Государству перешел целый холдинг военно-промышленного комплекса

      Зеленский назвал моральным вопрос предоставления Киеву помощи

      Байден обвинил республиканцев в поддержке России из-за блокирования помощи Киеву

      Названа лучшая поза для безудержного секса

      В России решили наказывать нечестных коммунальщиков

      Стало известно о намерении Пугачевой переехать с семьей в Лондон

      Глава российского управления по вопросам миграции задержан за схему с мигрантами

      Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

      В Дании заявили о глупом положении из-за решения России

      У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости