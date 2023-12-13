В России решили наказывать нечестных коммунальщиков

В Госдуме захотели наказать учредителей недобросовестных УК

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о защите жильцов от недобросовестных учредителей управляющих компаний (УК). О том, что в России захотели наказывать нечестных коммунальщиков, сообщает газета «Аргументы и факты».

Речь идет об учредителях УК, которые становятся банкротами из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Зачастую во время процедуры банкротства такие компании используют не по назначению средства, которые получают от собственников в качестве платы за ЖКУ. В том числе перестают осуществляться расчеты за коммунальные ресурсы, а работы по содержанию и ремонту домов выполняются только «на бумаге». После того как УК официально становится банкротом, ее учредители создают новые малоэффективные организации, которые идут по тому же пути.

Новый законопроект предполагает, что теперь в реестр дисквалифицированных лиц будут вносить не только руководителя УК, но и ее создателя. Благодаря этому решению недобросовестный учредитель не сможет занять должность в других компаниях или создать собственную, пока не будет исключен из реестра.

Ранее россиянам назвали признаки обмана со стороны управляющей компании.