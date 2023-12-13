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20:25, 13 декабря 2023Россия

В российском регионе запретили склонение к абортам

В Новгородской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Фото: Deek / Shutterstock / Fotodom

Власти Новгородской области приняли закон о запрете склонения к абортам. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается данный проект, который направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Новгородской области путем уговоров, предложения и иных способов», — приводит агентство слова зампреда правительства региона Анны Тимофеевой.

Депутаты областной думы приняли закон сразу в двух чтениях. Исходя из документа, склонением к аборту будет являться совершение действий с целью понуждения беременной к искусственному прерыванию беременности при помощи уговоров, предложение, подкупа, обмана или иного способа.

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За нарушение регионального закона будет назначаться штраф. Так, гражданин в случае правонарушения должен будет заплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностное лицо — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 100 до 200 тысяч рублей.

13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

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      Никита Абрамов
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