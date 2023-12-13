В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было приостановлено. Информация об этом появилось в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

О вводе ограничений стало известно в 8:31 среды, 13 декабря. Причина временной остановки движения транспортных средств не уточняется. Примерно через 20 минут движение возобновили — дирекция ведомства опубликовала соответствующее сообщение в 08:52.

В предыдущий раз морское движение в Севастополе приостанавливалось 28 марта. Тогда власти организовали на конечных остановках подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте. Севастопольская бухта делит город на две части — северную и южную. Между ними курсируют паромы и катера.