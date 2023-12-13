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09:22, 13 декабря 2023Среда обитания

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было приостановлено. Информация об этом появилось в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

О вводе ограничений стало известно в 8:31 среды, 13 декабря. Причина временной остановки движения транспортных средств не уточняется. Примерно через 20 минут движение возобновили — дирекция ведомства опубликовала соответствующее сообщение в 08:52.

В предыдущий раз морское движение в Севастополе приостанавливалось 28 марта. Тогда власти организовали на конечных остановках подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте. Севастопольская бухта делит город на две части — северную и южную. Между ними курсируют паромы и катера.

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      Александра Качан
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