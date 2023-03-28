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07:49, 28 марта 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в бухте

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Севастопольской бухте приостановили движение катеров и паромов. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

В дирекции уточнили, что из-за приостановки движения морского транспорта на конечных остановках будет организован подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.

«В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — говорится в сообщении дирекции. Там не сообщили причину случившегося.

В Севастополе приостанавливали движение морского транспорта 22 марта — в тот день российский город атаковали три надводных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Черноморский флот отбил атаку дронов на морскую бухту.

Как впоследствии сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, атаку дронов на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Два из трех аппаратов уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко, уточнил министр.

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Анастасия Шейкина
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