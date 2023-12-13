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14:30, 13 декабря 2023Мир

В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

Defense One: в США заявили о превосходстве российских средств РЭБ на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют американское высокоточное оружие на Украине, заявил генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто. Его цитирует портал Defense One.

Агуто отметил, что превосходство России над переданным США вооружением «представляет проблему». По словам военного, Пентагон обязан модернизировать вооружения, чтобы они «были способны противостоять действиям противника».

Как указывает Defense One, российские комплексы РЭБ в состоянии глушить сигнал GPS на расстоянии до 24 километров, а также сбивать боевые дроны Вооруженных сил Украины и гасить сигнал спутникового интернет-соединения Starlink.

Ранее в научно-производственном объединении «Кайсант» сообщили, что российскую мобильную станцию РЭБ «Антифурия», предназначенную для подавления дронов, в целях маскировки начали производить в виде чемодана.

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      Глеб Бажуткин
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