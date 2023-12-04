Российскую «Антифурию» произвели в виде чемодана

НПО «Кайсант»: станцию-антидрон «Антифурия» произвели в виде чемодана

Российскую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», предназначенную для подавления беспилотников, в целях маскировки начали производить в виде чемодана. Об этом со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» сообщает ТАСС.

По словам разработчиков, станция стала более удобной и мобильной, а ее антенны скрыты. С 18 до 16 килограммов уменьшилась масса изделия, включая треногу.

«Теперь ее невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон», — сказали в организации.

Модернизация станции была произведена для большего удобства ее использования в зоне специальной военной операции (СВО). «Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу — и станция готова», — добавили в НПО.

В октябре в организации сообщили, что мобильную станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» модернизировали, превратив в обнаружитель беспилотных летательных аппаратов.