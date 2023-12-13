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12:32, 13 декабря 2023Мир

В США высказались о последствиях неодобрения Конгрессом финансирования Украины

Экс-главком НАТО Ставридис: США могут лишить Украину поставок F-16 и ATACMS

Фото: Hazir Reka / Reuters

Украина может лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS в случае неодобрения Конгрессом США пакета дополнительного финансирования Киева. Об этом заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис, сообщает РИА Новости.

«Это будет ужасным моментом для Украины», — высказался он о возможных последствиях.

Экс-главком отметил, что согласование помощи Киеву вряд ли произойдет до рождественской паузы в работе американских законодателей.

По словам Ставридиса, существует большая вероятность, что Россия вскоре начнет полномасштабное наступление, и тогда Вооруженные силы Украины не справятся без западной помощи. «Мы ходим по тонкому льду», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский запросил у США ракеты ATACMS большей дальности. Отмечается, что республиканцы призывали американского лидера Джо Байдена отправить на Украину модификации большей дальности, чтобы ВСУ могли поражать цели на дальнем расстоянии.

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      Дарья Балацкая
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