В США высказались о последствиях неодобрения Конгрессом финансирования Украины

Экс-главком НАТО Ставридис: США могут лишить Украину поставок F-16 и ATACMS

Украина может лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS в случае неодобрения Конгрессом США пакета дополнительного финансирования Киева. Об этом заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис, сообщает РИА Новости.

«Это будет ужасным моментом для Украины», — высказался он о возможных последствиях.

Экс-главком отметил, что согласование помощи Киеву вряд ли произойдет до рождественской паузы в работе американских законодателей.

По словам Ставридиса, существует большая вероятность, что Россия вскоре начнет полномасштабное наступление, и тогда Вооруженные силы Украины не справятся без западной помощи. «Мы ходим по тонкому льду», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский запросил у США ракеты ATACMS большей дальности. Отмечается, что республиканцы призывали американского лидера Джо Байдена отправить на Украину модификации большей дальности, чтобы ВСУ могли поражать цели на дальнем расстоянии.