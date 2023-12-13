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19:46, 13 декабря 2023Мир

В США заявили о положительном влиянии СВО на российскую армию

Экс-разведчик США Риттер: СВО сделала российскую армию самой сильной на планете
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) сделала российскую армию самой сильной и опытной на планете за счет участия в боевых действиях. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«На планете не существует вооруженных сил, которые обладали бы таким же опытом, как российские. Украинские военные могли бы получить похожий опыт, но они все мертвы. Сейчас в рядах ВСУ сражаются люди, которых не готовят, не обучают. У них нет необходимого снаряжения, они не умеют пользоваться оборудованием», — отметил военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что Россия выстроила эффективную систему подготовки военных, которая не сравнится с какой-либо другой военной машиной в мире.

Ранее Риттер заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ослепили одно из самых мощных средств наблюдения США при попытке просканировать Крым. Он указал, что Пентагон обладает специальными радарами, которые могут провести детальную разведку на наблюдаемой поверхности Земли. США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками, уточнил эксперт.

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      Максим Габриелян
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