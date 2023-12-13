В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

Экс-советник Макгрегор: Запад проиграл в противостоянии с Россией

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х заявил о проигранной Западом войне с Россией на Украине.

«Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев», — написал, он, подчеркнув, что людям необходимо осознать намеренно произошедший госпереворот на Украине.

По его словам, Вашингтон устанавливал новое правительство для использования в собственных целях.

Ранее экс-советник заявил, что конфликт на Украине показал США, что одни лишь современные военные технологии не гарантируют победу.