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14:33, 13 декабря 2023Мир

В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

Экс-советник Макгрегор: Запад проиграл в противостоянии с Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х заявил о проигранной Западом войне с Россией на Украине.

«Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев», — написал, он, подчеркнув, что людям необходимо осознать намеренно произошедший госпереворот на Украине.

По его словам, Вашингтон устанавливал новое правительство для использования в собственных целях.

Ранее экс-советник заявил, что конфликт на Украине показал США, что одни лишь современные военные технологии не гарантируют победу.

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      Варвара Кошечкина
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