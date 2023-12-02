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00:59, 2 декабря 2023Мир

В США рассказали о грубом военном просчете на Украине

Макгрегор: конфликт на Украине показал США, что победу не гарантируют технологии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине показал США, что одни лишь современные военные технологии не гарантируют победу. О грубом военном просчете Вашингтона заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — написал он.

Ранее The Washington Post писала, что значительная часть военной помощи США, предназначенной для Украины, фактически не доходит до страны.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По его словам, сейчас у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования Киева.

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      Марина Совина
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