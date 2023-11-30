Раскрыт секрет военной помощи США Украине

WP: большая часть средств на помощь Украине тратится в США

Значительная часть военной помощи США, предназначенной для Украины, фактически не доходит до страны. Об этом написала американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи США Украине состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах», — отметили журналисты WP.

Вместо отправки средств на Украину их используют в США для разработки новой техники или замены оружия, которое было отправлено Киеву из запасов. Согласно данным одного из исследований, порядка 90 процентов из общей суммы военной помощи в размере 68 миллиардов долларов, одобренной Конгрессом, потратят на территории США.

