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19:21, 13 декабря 2023Мир

В США заявили о «помощи» утечек Пентагона в контрнаступлении ВСУ

WP: утечки Пентагона отсрочили контрнаступление ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Утечки Пентагона «помогли» Вооруженным силам Украины (ВСУ), отсрочив контрнаступление, которое и так задерживалось из-за ожиданий Киевом больших объемов военных поставок. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Несмотря на заверения, утечки сыграли, по крайней мере, небольшую роль в задержке начала контрнаступления, которое уже было приостановлено, поскольку Киев ждал новых западных вооружений», — приводит газета слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В материале издания также приводятся слова ряда американских чиновников. Они подтвердили, что Вашингтон проделал «большую работу», чтобы убедить Киев в незначительности утечек и их неспособности повлиять на ход конфликта.

Ранее стало известно, что американские чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине, допущенной Пентагоном весной 2023 года в процессе подготовки ВСУ к контрнаступлению. Особую озабоченность американской стороны вызывал тот факт, что некоторые материалы косвенно или прямо указывали на средства, с помощью которых спецслужбы США получают информацию.

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      Максим Габриелян
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