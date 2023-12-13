В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

WP: в США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине, допущенной Пентагоном весной 2023 года в процессе подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

В ответ на инцидент министр обороны США Ллойд Остин создал оперативную группу Пентагона по выявлению источника утечки и минимизации ущерба.

«Первой задачей было просто разобраться в том, что там было… какая информация могла быть скомпрометирована. Особенно до того, как следствие действительно выявило каких-либо подозреваемых, оно пыталось быстро понять и осмыслить информацию», — приводит издание слова высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

Особую озабоченность американской стороны вызывал тот факт, что некоторые материалы косвенно или прямо указывали на средства, с помощью которых спецслужбы США получают информацию. Кроме того, беспокойство Вашингтона вызвал факт раскрытия стран, которые делились информацией, что потенциально ставит под угрозу контакты по обмену разведданными.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в конфликте с Россией. Политик назвал такой исход целью США.