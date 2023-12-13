Байден назвал победу Украины целью США

Байден: США хотят, чтобы Украина победила в конфликте с Россией

США рассчитывают, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Джо Байден, передает ТАСС.

Политик назвал такой исход целью Вашингтона. «Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию», — приводит его слова агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о способности Украины победить Россию без поддержки со стороны США. Глава государства ничего не сказал и слегка пожал плечами.