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03:07, 13 декабря 2023Бывший СССР

Байден назвал победу Украины целью США

Байден: США хотят, чтобы Украина победила в конфликте с Россией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США рассчитывают, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Джо Байден, передает ТАСС.

Политик назвал такой исход целью Вашингтона. «Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию», — приводит его слова агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о способности Украины победить Россию без поддержки со стороны США. Глава государства ничего не сказал и слегка пожал плечами.

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      Марина Совина
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