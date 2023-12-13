Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 13 декабря 2023Мир

В Венгрии разочаровались в украинском законодательстве

Орбан призвал Украину вернуть закарпатским венграм права образца 2015 года

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина должна вернуть закарпатским венграм права образца 2015 года, который расширял права национальных меньшинств, призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

«Но больших надежд мы на него (украинское законодательство — прим. «Ленты.ру») не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон», — сказал он.

Он также попросил вернуть закон закарпатским венграм, а не создавать новый, поскольку прежний закон уже знаком. По его словам, Будапешт в течение восьми лет пытался поднять вопрос по соответствующей теме.

Ранее Орбан назвал причину нежелания помогать Украине. По его мнению, у Киева нет международно-признанной военной цели в конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      Самая известная комета направилась к Земле

      Прославившегося антироссийской политикой Сикорского назначили главой МИД Польши

      Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

      В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

      В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

      Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

      ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

      В России приостановят действие налоговых соглашений с недружественными странами

      В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости