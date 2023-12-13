В Венгрии разочаровались в украинском законодательстве
Орбан призвал Украину вернуть закарпатским венграм права образца 2015 года
Украина должна вернуть закарпатским венграм права образца 2015 года, который расширял права национальных меньшинств, призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.
«Но больших надежд мы на него (украинское законодательство — прим. «Ленты.ру») не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон», — сказал он.
Он также попросил вернуть закон закарпатским венграм, а не создавать новый, поскольку прежний закон уже знаком. По его словам, Будапешт в течение восьми лет пытался поднять вопрос по соответствующей теме.
Ранее Орбан назвал причину нежелания помогать Украине. По его мнению, у Киева нет международно-признанной военной цели в конфликте с Россией.