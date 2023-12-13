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19:40, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу у бара и попал на видео

В Волжском судимый мужчина устроил стрельбу у бара и ранил охранника

В городе Волжский Волгоградской области полиция задержала 24-летнего судимого мужчину, устроившего стрельбу у местного бара и ранившего охранника заведения. Оперативное видео инцидента предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

На кадрах виден вооруженный мужчина, который прицельно стреляет в других людей. Силовики задерживают его в квартире, он говорит, что был судим.

По данным МВД, 9 декабря в больницу был доставлен 45-летний мужчина с огнестрельным ранением бедра из бара с улицы Химиков. Выяснилось, что он работает охранником заведения и получил пулю во время конфликта. Пострадавший пытался усмирить одного из его участников, но тот вынул из кармана травматический пистолет и стал стрелять по оппонентам. Одна из пуль попала в ногу охранника. После чего стрелявший скрылся.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

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      Любовь Ширижик
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