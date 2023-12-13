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15:02, 13 декабря 2023Бывший СССР

Военный раскрыл причину вранья Зеленского о неудачах Российской армии

Военный эксперт Дандыкин: Зеленский врет для получения помощи США
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Leah Millis / Reuters

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» рассказал, почему украинский лидер Владимир Зеленский врет западным партнерам о неудачах армии России.

По его словам, заявления Зеленского о том, что российские войска за год якобы не завоевали ни единого поселка, свидетельствуют о том, что Киев вынужден врать для получения помощи от Вашингтона.

«Зеленский, он ведь артист, у него привычка врать в крови. Ему надо было что-то получить, вот на 200 миллионов долларов наговорил. Но этого ему маловато. Российские военные Артемовск освободили, сейчас мы где-то на сотни квадратных километров больше взяли земли, чем украинцы захватили во время контрнаступления», — раскрыл он.

Ранее военный эксперт рассказал, что на сегодняшний день наступательный потенциал Вооруженных сил Украины близок к истощению.

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      Варвара Кошечкина
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