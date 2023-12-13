Военный эксперт Дандыкин: Зеленский врет для получения помощи США

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» рассказал, почему украинский лидер Владимир Зеленский врет западным партнерам о неудачах армии России.

По его словам, заявления Зеленского о том, что российские войска за год якобы не завоевали ни единого поселка, свидетельствуют о том, что Киев вынужден врать для получения помощи от Вашингтона.

«Зеленский, он ведь артист, у него привычка врать в крови. Ему надо было что-то получить, вот на 200 миллионов долларов наговорил. Но этого ему маловато. Российские военные Артемовск освободили, сейчас мы где-то на сотни квадратных километров больше взяли земли, чем украинцы захватили во время контрнаступления», — раскрыл он.

Ранее военный эксперт рассказал, что на сегодняшний день наступательный потенциал Вооруженных сил Украины близок к истощению.