Военный эксперт Дандыкин: военный потенциал ВСУ близок к истощению

На сегодняшний день наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) близок к истощению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На Западе хотят взять перерыв [в украинском конфликте], заключить какие-то договоренности типа "Минск-1" и "Минск-2" для того, чтобы снова снабдить ВСУ, отмобилизовать и начать то, что было. Но с учетом того, что наша позиция в этом направлении не меняется, я думаю, что этого не будет. Задачи спецоперации должны быть выполнены», — заявил Дандыкин.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что в Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют наступательный потенциал. Также в ведомстве отметили, что высокопоставленные официальные лица и лидеры стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского на посту президента Украины.