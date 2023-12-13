Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 13 декабря 2023Мир

Воевавший на стороне ВСУ шведский наемник погиб на Украине

SVT: воевавшего на стороне Украины шведского наемника убили в зоне СВО

Фото: Reuters

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) шведского наемника убили в зоне вооруженного конфликта. Об этом сообщает SVT со ссылкой на министерство иностранных дел Швеции.

«В боях на Украине погиб швед. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, (...) что мужчине было около 30 лет», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, шведский подданный был уроженцем Свеланда, МИД уведомил родственников о его кончине.

Ранее МИД Испании объявил о смерти на Украине подданного, воевавшего на стороне ВСУ. Уточнялось, что семья испанского наемника Испании была проинформирована о случившемся, власти находятся в контакте с родственниками погибшего.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

      Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

      В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

      В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

      Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии

      Названы провоцирующие бессонницу продукты

      В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

      Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

      Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости