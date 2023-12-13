Воевавший на стороне ВСУ шведский наемник погиб на Украине

SVT: воевавшего на стороне Украины шведского наемника убили в зоне СВО

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) шведского наемника убили в зоне вооруженного конфликта. Об этом сообщает SVT со ссылкой на министерство иностранных дел Швеции.

«В боях на Украине погиб швед. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, (...) что мужчине было около 30 лет», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, шведский подданный был уроженцем Свеланда, МИД уведомил родственников о его кончине.

Ранее МИД Испании объявил о смерти на Украине подданного, воевавшего на стороне ВСУ. Уточнялось, что семья испанского наемника Испании была проинформирована о случившемся, власти находятся в контакте с родственниками погибшего.