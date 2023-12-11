МИД Испании сообщил о смерти на Украине поданного, вывевавшего на стороне ВСУ

На Украине умер испанец, воевавший на стороне Вооруженных сил государства (ВСУ). Об этом сообщили в МИД королевства, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что о смерти проинформирована семья подданного Испании, власти находятся в контакте с родственниками. Там не уточнили, что именно произошло.

По информации издания ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. О том, каким образом мужчина прибыл на Украину, сведений нет. Известно, что в мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны.

О появлении иностранных наемников в Харьковской области в мае сообщал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, туда прибыли военнослужащие, говорящие на английском и польском языках, а также немцы, французы и испанцы.

