Возле российского детсада взорвалась котельная

В Башкирии возле детского сада в селе Сафарово взорвалась котельная

В башкирском селе Сафарово взорвалась котельная, расположенная возле местного детского сада и амбулатории. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

На фотографии видно, что пристройка полностью разрушена. На месте работают спасатели.

По информации издания, пострадавших в результате инцидента нет, так как дети остались дома. Амбулаторию и детский сад временно закрыли. Причины взрыва выясняются.

Аналогичный случай произошел неделей ранее в деревне Султанбеково в Башкирии. Там взорвалась котельная возле местной школы. Ее оператор получил серьезные травмы, спасти мужчину не удалось. Дети не пострадали и продолжили ходить на занятия.