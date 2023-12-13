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12:10, 13 декабря 2023Мир

В Южной Корее пообещали КНДР возмездие

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик пообещал КНДР возмездие в случае атаки
СюжетМинобороны:

Фото: Lee Jin-man / AP

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик пообещал властям КНДР возмездие и «адские разрушения» в случае атаки на страну. Об этом пишет Reuters.

Министр прокомментировал отказ руководства Северной Кореи соблюдать соглашение 2018 года о снижении напряженности на полуострове. По его словам, у КНДР есть только два выбора — мир или разрушения.

«Если Северная Корея совершит безрассудные действия, которые нанесут вред миру, ее ждут только адские разрушения», — заявил глава южнокорейского Минобороны.

23 ноября Северная Корея заявила о немедленном возобновлении всех мер, приостановленных по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. 20 ноября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал КНДР немедленно прекратить подготовку к запуску спутника и предупредил, что примет необходимые для защиты людей меры, если Пхеньян реализует свой план.

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      Юрий Леонов
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