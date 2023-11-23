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01:12, 23 ноября 2023Мир

Северная Корея возобновит все ранее приостановленные военные меры

Yonhap: КНДР немедленно возобновит все ранее приостановленные военные меры

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — указали журналисты.

В понедельник, 20 ноября, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал КНДР немедленно прекратить подготовку к запуску спутника и предупредил, что примет необходимые для защиты людей меры, если Пхеньян реализует свой план.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в ночь на четверг, 23 ноября, запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря. Предположительно, запуск оказался неудачным.

Кроме того, ранее КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября. 15 ноября стало известно, что в Северной Корее разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности.

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      Марина Совина
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