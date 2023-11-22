Северная Корея провела неудачный запуск ракеты в сторону Японского моря

Yonhap: Северная Корея неудачно произвела пуск ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в ночь на четверг, 23 ноября, запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря. Предположительно, запуск оказался неудачным, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Как указывается, пуск баллистической ракеты состоялся в среду в 23:05 (17:05 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна. Подчеркивается, что южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.

КНДР провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22:43 (16:43 мск) во вторник, 21 ноября. В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. После этого Минобороны Японии сообщило, что выпущенная ракета пролетела над Тихим океаном в 22:55 (16:55), было снято предупреждение об эвакуации.

После этого США осудили пуск ракеты Северной Кореей, Вашингтон считает подобные действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе.

Ранее КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября. 15 ноября стало известно, что в Северной Корее разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности.