Vortexa: за месяц поставки топлива из России выросли на 88 тысяч баррелей в день

Россия стала продавать за рубеж больше бензина и дизельного топлива. Об этом со ссылкой на аналитиков Vortexa сообщает Bloomberg.

За месяц средние поставки нефтепродуктов выросли до 2,2 миллиона баррелей в сутки (плюс 88 тысяч баррелей в день) благодаря увеличению поставок дизельного топлива, нафти и мазута. Также на рост экспорта повлияли ослабление ограничений на продажу топлива за рубеж и восстановление работы черноморских портов после штормов. На максимуме отгрузки поднимались до 2,6 миллиона баррелей.

К середине декабря поставки сырой нефти более чем удвоились, до 595 тысяч баррелей в день. Экспорт бензина и компонентов снизился примерно на 9 процентов, до 118 тысяч баррелей в день. Потоки мазута выросли более чем на 40 процентов, до 709 тысяч баррелей в день, отмечают аналитики.

21 сентября власти запретили вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В начале октября власти частично отменили запрет на экспорт дизеля. Производителям разрешили доставку в морские порты при условии, что на внутренний рынок будет идти не менее половины топлива.

17 ноября в правительстве отменили временный запрет на экспорт бензина. В Минэнерго объяснили подобное решение стабилизацией ситуации в стране. Кроме того, отмену связали с наступлением зимы, когда спрос на бензин в стране традиционно падает, и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.