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10:23, 13 декабря 2023Наука и техника

Лишайники и мхи защитили Великую Китайскую стену от эрозии

Science Advances: биологические корки защитили Великую Китайскую стену от эрозии

Фото: Bo Xiao

Международная группа специалистов обнаружила, что биокорки, прилипшие к частям Великой Китайской стены защищают ее от эрозии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ранее предполагалось, что биологические корки, состоящие обычно из цианобактерий, лишайников и мхов, ускоряют процесс эрозии. Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа собрала образцы биокорки из нескольких точек вдоль стены и привезла их в лабораторию для изучения.

Оказалось, что биокорки были прочнее строительного материала, на котором они росли, а в некоторых случаях в три раза прочнее. Исследователи также обнаружили, что прочность биокорок обусловлена ​​секрецией прочно связанных полимеров. Они не ускоряли эрозию, а, наоборот, замедляли этот процесс.

Предыдущие исследования показали, что разные части Великой Китайской стены были построены в основном из спрессованного грунта или камня. Спрессованный грунт изготавливался путем смешивания органических материалов с неорганическими, но из-за своей природы такой материал сильно подвержен эрозии.

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      Александр Еникеев
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