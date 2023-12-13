Лишайники и мхи защитили Великую Китайскую стену от эрозии
Международная группа специалистов обнаружила, что биокорки, прилипшие к частям Великой Китайской стены защищают ее от эрозии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Ранее предполагалось, что биологические корки, состоящие обычно из цианобактерий, лишайников и мхов, ускоряют процесс эрозии. Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа собрала образцы биокорки из нескольких точек вдоль стены и привезла их в лабораторию для изучения.
Оказалось, что биокорки были прочнее строительного материала, на котором они росли, а в некоторых случаях в три раза прочнее. Исследователи также обнаружили, что прочность биокорок обусловлена секрецией прочно связанных полимеров. Они не ускоряли эрозию, а, наоборот, замедляли этот процесс.
Предыдущие исследования показали, что разные части Великой Китайской стены были построены в основном из спрессованного грунта или камня. Спрессованный грунт изготавливался путем смешивания органических материалов с неорганическими, но из-за своей природы такой материал сильно подвержен эрозии.