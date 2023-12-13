Отец с сыном готовили теракт против российских силовиков и получили сроки

УФСБ: в Забайкальском крае отцу и сыну вынесли приговор за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор отцу и сыну по фамилии Воронины за подготовку теракта против силовиков в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Они признаны виновными в подготовке теракта. Воронин-младший проведет первые 8 из 17,5 лет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима. Его отец осужден на 7,5 года заключения со штрафом в 300 тысяч рублей.

По данным УФСБ, молодой человек был сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В 2022 году он в интернете получил навыки по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). Мужчина собрал несколько экспериментальных бомб и отправил видео с подрывами сообщникам.

Он намеревался совершить теракт и уехать в Сирию, однако был обезврежен спецслужбами. Его отец также стал фигурантом дела как сообщник.

У них дома в ходе обыска силовики изъяли несколько СВУ, начиненных поражающими элементами, тротиловые шашки, боевые гранаты, оружие и патроны. Также была найдена запрещенная религиозная литература.