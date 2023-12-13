Зеленский назвал моральным вопрос предоставления Киеву помощи

Зеленский: вопрос предоставления помощи Киеву моральный, а не финансовый

Владимир Зеленский в разговоре со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном назвал вопрос предоставления Киеву помощи не финансовым, а моральным. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«То, что я сказал, господин спикер, то решение в декабре, о поддержке — решение в январе, решение в феврале — большая разница, дело не в финансировании, а в морали», — передал свои слова Зеленский.

По его словам, у США есть свои «огромные» внутренние проблемы. «Но я думаю, что Соединенные Штаты — великая страна, которая справилась со сложными проблемами», — сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что Украина не является главной проблемой для США, и важнее решить вопрос контроля за южной границей, поскольку национальная безопасность «начинается на наших границах».