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08:36, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский назвал моральным вопрос предоставления Киеву помощи

Зеленский: вопрос предоставления помощи Киеву моральный, а не финансовый

Фото: Leah Millis / Reuters

Владимир Зеленский в разговоре со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном назвал вопрос предоставления Киеву помощи не финансовым, а моральным. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«То, что я сказал, господин спикер, то решение в декабре, о поддержке — решение в январе, решение в феврале — большая разница, дело не в финансировании, а в морали», — передал свои слова Зеленский.

По его словам, у США есть свои «огромные» внутренние проблемы. «Но я думаю, что Соединенные Штаты — великая страна, которая справилась со сложными проблемами», — сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что Украина не является главной проблемой для США, и важнее решить вопрос контроля за южной границей, поскольку национальная безопасность «начинается на наших границах».

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      Алевтина Запольская
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