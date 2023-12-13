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11:27, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло

Фото: Leah Millis \ Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло. Об этом в Telegram сообщает издание Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

Сообщается, что после визита в США самолет украинского президента приземлился в Норвегии. Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который пройдет в Осло 13 декабря.

Главной темой встречи станет совместная работа в области обороны и безопасности, отмечает DW. Кроме того, на саммите также планируют обсудить вопрос поддержки Киева.

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      Алевтина Запольская
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