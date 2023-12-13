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05:00, 13 декабря 2023Забота о себе

Женщина нашла у бойфренда необычный фетиш и испугалась за здоровье

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, дала совет молодой женщине, которая обнаружила у нового бойфренда необычный фетиш и испугалась за свое здоровье. Ее рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей очень нравится секс с новым избранником, они часто прибегают к мягким БДСМ-практикам — использованию наручников, шлепкам. Недавно партнер попросил женщину разрешить ему посмотреть за ее мочеиспусканием в туалете — он развел ее колени и внимательно наблюдал за происходящим.

«Когда я закончила, он наклонился и облизал меня! Это не было мочеиспускание в рот, мне не было противно, я была просто шокирована. А после он продолжил, я расслабилась и получила лучший оральный секс в своей жизни», — призналась она. Позже молодой человек объяснил, что не большой любитель так называемого золотого дождя, но ему нравятся игры с мочеиспусканием, и он хочет сделать их регулярными.

Например, предложил мне пить много воды перед сексом, терпеть, а потом мочиться. Он уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы я помочилась ему в рот, но подчеркнул, что не будет мочиться на меня

читательница Slate

По словам женщины, теперь она переживает, не перерастет ли этот фетиш в просьбы, чтобы она совершала дефекацию в памперс. «Мы занялись обычным сексом после этого. Я об этом не подумала сразу, но технически, конечно, немного мочи попало мне в рот, это не навредит здоровью?», — поинтересовалась она у порнозвезды.

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В ответ Стоя заявила, что вряд ли этот фетиш закончится играми с памперсом, однако обсудить с партнером детали его предпочтений все-таки стоит. Она отметила, что ученые нечасто изучают фетиши на мочу, но, кажется, никого не беспокоят эти «мокрые игры». «Предположу, что попадание вашей собственной мочи в рот безопаснее, чем анилингус без латексной салфетки или поцелуй человека, который только что им занимался. Предупрежу лишь, что удерживание мочи может привести к инфекциям и ослаблению контроля над мочевым пузырем, так что эту часть я бы пропустила», — заключила экс-порнозвезда.

Ранее Стоя дала совет женщине, не желающей заниматься сексом с мужчинами с большими пенисами. Она порекомендовала ей сразу указывать в анкете на сайтах знакомств, что ей нравятся пенисы среднего и небольшого размера.

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      Александра Лисица
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