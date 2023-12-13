Жители российского города остались без тепла в 40-градусные морозы

Жители Забайкальска остались без отопления при минус 43 градусах на улице

Жительница забайкальского города Борзя пожаловалась на отсутствие отопления при температуре за окном в минус 43 градуса. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отопления в квартире на улице Чайковского нет уже десять дней, рассказала женщина. С 4 декабря вода в батареях сменялась с холодной на теплую и обратно.

Температура воздуха за окном держится на уровне от минус 38 до 43 градусов Цельсия. С включенным обогревателем температура в квартире составляла плюс 17 градусов. Батареи потеплели в среду, 13 декабря, а температура в квартире с включенным обогревателем поднялась до плюс 19 градусов.

По словам женщины, подобная ситуация с отоплением наблюдается во многих домах. Она добавила, что аналогичная ситуация была и в 2022 году — температура в квартире с включенным обогревателем составляла плюс 17 градусов.

Женщина также предоставила доступ к фото, на одном из которых на висящем в квартире термометре столбик поднялся до отметки в плюс 13 градусов. На другой фотографии видно обледеневшее изнутри окно.

В управлении МЧС по Забайкалью тем временем заявили, что во время аномальных морозов в нескольких районах была нарушена работа в системе топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Там заявили, что в настоящее время все нештатные ситуации устранены везде, кроме дома в городе Борзя.

Ранее в Тюмени из-за аномальных холодов подъезд жилого дома покрылся льдом и стал похож на морозильную камеру. Сообщалось, что 12 декабря температура воздуха в городе опускалась до минус 38 градусов, при этом ощущалась как минус 47 градусов.