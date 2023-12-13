Свадьба заставила тяжело больного мужчину бороться за жизнь и спасла его

Daily Mirror: в США больной раком мужчина вышел в ремиссию после свадьбы

Житель США излечился от тяжелого заболевания благодаря свадьбе, которая заставила его бороться за жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

27-летний Зак Струп познакомился с 25-летней возлюбленной Мэдди в юном возрасте. Когда мужчина учился в старших классах школы, он начал чувствовать постоянную усталость и потеть по ночам. Врачи диагностировали у него болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника. Заку назначили лекарства, однако спустя время его состояние начало ухудшаться. Мужчина обратился в больницу, и после обследований у него обнаружили неходжкинскую лимфому четвертой стадии — рак лимфатической системы. Зак упорно боролся с болезнью и менее чем через год вышел в ремиссию.

Вскоре он отправился в путешествие с Мэдди, где сделал ей предложение. Однако через несколько месяцев он столкнулся с новой проблемой со здоровьем. Зак начал стремительно терять подвижность ног, в результате чего остался парализованным. Врачи нашли у него злокачественную опухоль спинного мозга. Тяжело больной мужчина начал проходить изнурительный курс химиотерапии, продлившийся вплоть до месяца, на который была запланирована свадьба.

Состояние Зака ухудшалось, и он потерял желание и силы продолжать лечение. «Я чувствовал, что для меня все кончено. Я был в таком мрачном состоянии, что мне казалось, будто я никогда не поправлюсь», — вспоминает он. Единственное, чего хотел мужчина — успеть взять в жены Мэдди. Он решил жениться на ней прямо в больнице, и всего за два дня родственники и персонал учреждения подготовили все необходимое для свадебного торжества.

По словам Зака, когда он увидел, как Мэдди идет к нему в свадебном платье, он осознал, как счастлив с ней и ради чего борется с тяжелой болезнью. «Она была так прекрасна. Вспомнив все, что мы пережили, и увидев взволнованную Мэдди, я понял, почему я боролся», — заявил он. Сразу после свадьбы Зак заявил, что готов продолжать лечение. Он прошел курс химиотерапии, перенес операцию по пересадке костного мозга, и болезнь перешла в стадию ремиссии.

В настоящее время мужчина проходит физиотерапию, чтобы окончательно восстановиться. Зак вернулся к нормальной жизни: он снова работает и путешествует вместе с возлюбленной. В будущем он планирует провести еще одну свадебную церемонию, чтобы в полной мере насладиться праздником.

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