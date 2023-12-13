Знаменитый рок-музыкант устал от американской токсичности и решил продать дом

Рок-музыкант Род Стюарт продает особняк в Лос-Анджелесе за $80 млн

Знаменитый британский рок-музыкант Род Стюарт решил избавиться от роскошного особняка в Лос-Анджелесе, пишет New York Post.

Особняк был выставлен на продажу месяц назад. Тогда Стюарт хотел получить за него 70 миллионов долларов, теперь же поднял цену до 80 миллионов (7,22 миллиарда рублей).

Дизайн и интерьер дома можно охарактеризовать как сочетание версальского и сельского английского стилей. В нем расположены 9 спален и 12 ванных комнат.

Как сообщили источники, Стюарт устал от «токсичной культуры Лос-Анджелеса» и после продажи особняка собирается вернуться в Лондон.

Ранее сообщалось, что американский рок-музыкант Боб Дилан нашел покупателя для своего особняка в Шотландии. Им оказалась местная компания по производству виски. Дом продали за 5,3 миллиона долларов (491 миллион рублей).